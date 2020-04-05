65 milyona karantina

Kısıtlama getirilenlerin İstanbul kartları askıya alındı. İETT, vapur, tren, metro ve metrobüs seferleri rahatladı. Yolcular maskeyle araçlara alındı.







ŞEHRE GİREMEYENLERİN KUYRUĞU

İstanbul'un Trakya ve Anadolu'ya açılan yolları kontrol altına alındı. İzni olmayanlar geri yollandı. Otobanlarda kuyruklar kilometrelerce uzadı.







MASKESİZ BİNİLMEZ HEMŞERİM!

Maske zorunluluğu ulaşım araçları ve kapalı alanlarda başladı. Şehirlerin birçoğunda ücretsiz maske dağıtıldı.







VİRÜS SESSİZLİĞİ

İstanbul, boşaldı. En kalabalık semtlerde bile kimse kalmadı. Tarihi görüntüler ortaya çıktı.







BÜYÜK İNTİKAM!









SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Dede, arada bir kumandayı veririm, söz.

Markete de kimgiderse gitsin artık!

Pencerede bekliyorum. Gördüğümü ihbar ederim, kızmak yok!

Dünya turundan vazgeçtim, mahalle turuna çıksam yeter.

Düşünsenize, bu yasağı kaldırmayı unuturlarsa ne olacak?





EVDE VAR GENÇLİK

7.5 milyon yaşlının ardından 81 ilde 20 yaşın altındaki 26.9 milyon genç eve kapandı. Şarkıcılardan futbolculara birçok ünlü bunlar arasında yer aldı.







ALEYNA TİLKİ ŞARKICI 20 YAŞINDA







YUNUS AKGÜN GALATASARAY 19 YAŞINDA







ATA BERK MUTLU 14 YAŞINDA







EMİR BERKE ZİNCİDİ 14 YAŞINDA







MİRAY AKAY OYUNCU 19 YAŞINDA









MEGA KARANTİNA

COVİD-19 salgını, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Yetkililer, virüsün ülkemizde yayılmasını önlemek için tedbirleri daha da sıklaştırdı. Yeni alınan kararlar ile 20 yaşın altındaki gençlerin sokağa çıkması yasaklandı. 30 büyük şehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bu kararla birlikte, 31 şehirde toplam 65 milyon kişi kısmen karantinaya alındı. Sokağa çıkması yasaklanan yaşlı ve genç nüfusun ise 34.4 milyon olduğu açıklandı.



METRO AKŞAM 9'DA BİTECEK

İSTANBUL'DA yarın akşamdan itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş- Taksim Füniküler hattı seferleri de durdurulacak.







GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK

YENİ önlemler kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. Dün Tuzla'da, metrelerce araç kuyruğu vardı. Polis ekipleri, sürücülere çalışma ve seyahat izni belgesi sordu.







PAZARDA DA TEDBİR VAR

DÜN yurdun dört bir yanında açılan semt pazarlarında virüs önlemi vardı. Hem vatandaşlar hem de pazarcılar maske ile eldiven taktı. Müşterilerin tezgahtaki ürünlere dokunması yasaklandı.







EŞSİZ ÖNLEM

İSTANBUL'DA bir çift, Corona'dan kafalarına şeffaf çanta geçirerek virüsten korunmaya çalıştı. 50 yaşında olduğunu söyleyen adam, "Eşim istedi, hanımın lafına karşı gelmek olur mu?" ifadesini kullandı.







KAÇAMADILAR

COVİD-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altındakilerin evden çıkması yasaklandı. Polis ve zabıta ekipleri sokakta tek tek denetim yaptı. Yasağa uymayan gençleri bulup evine yolladı.







KURALLARA UYUN!

BAŞKENT Ankara'da da tedbirler sıklaştırıldı. Vatandaşlar maske ve eldivensiz sokağa çıkmadı.







MASKESİZ BİNİLMEZ

VİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatları vapurlarına maskesiz binmek yasaklandı. Otobüs şoförleri ve bilet turnikelerinde bekleyen güvenlik görevlilikleri, kurala uymayan vatandaşlara maske vermeye başladı.







PES ARTIK!

VİRÜS salgınına karşı kent giriş ve çıkışlarında kontroller arttı. Yurdum insanı, karantina uygulamasından kaçmak için sınırları zorladı.

Rize Valisi Kemal Çeber, kent girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin, aralarında oluşturdukları WhatsApp grupları ile haberleştiklerini vurguladı.

Vatandaşların birbirlerine "Şu köyden geçin orada uygulama yok" veya "varış noktasına 2 saat kala şu ilacı için, ateşiniz düşüyor" gibi mesajlar attığını vurguladı.







ÇOK CORONAKLI

BAZI şehirler Corona'ya karşı daha şanslıydı. Kilis, komşusu Gaziantep ile Hatay'ın büyükşehir olması nedeniyle doğal karantinaya alındı. Kilis- Hatay, Kilis-Gaziantep kara yolu kapatıldı. Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını anlattı. Karaman, Osmaniye ve Yalova'da da benzer manzara vardı. Bu illerede, çevrelerindeki büyük şehirler nedeniyle araç giriş çıkışı bir anda durdu.