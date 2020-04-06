Güngören'de kendisini imam olarak tanıtan Fikret G., korona virüs, hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma bahanesiyle dolandırdığı gerekçesi ile gözaltına alındı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fikret G. (61) adlı kişinin, ilçede irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti. Sözde 'hoca'nın, güvenini kazandığı kişileri para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma gibi bahanelerle dolandırdığını belirleyen emniyet ekipleri, hemen harekete geçti.