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Son dakika: Güngören'de Koronavirüs i muska yazan yakalandı

'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs hayatı durma noktasına getirdi. Şu ana kadar koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bine dayandı. Koronavirüs korkusu insanları bazı korunma yöntemilerine başvurmaya sürükledi. 'da İnsanların koronavirüs korkusunu fırsata çevirmeye çalışan ve kendisini hoca olarak tanıtan bir kişi koronavirüse karşı muska yazdığını söyleyerek insanların paralarını aldı. Müşteri kılığına giren polis, sözde hocayı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Güncel
  • 06.04.2020 11:32
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 11:37
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Güngören'de kendisini imam olarak tanıtan Fikret G., korona virüs, hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma bahanesiyle dolandırdığı gerekçesi ile gözaltına alındı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fikret G. (61) adlı kişinin, ilçede irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti. Sözde 'hoca'nın, güvenini kazandığı kişileri para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma gibi bahanelerle dolandırdığını belirleyen emniyet ekipleri, hemen harekete geçti.

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