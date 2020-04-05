Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.
Buna göre, 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
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