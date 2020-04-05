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Son dakika: 20 yaş altındaki vatandaşların ndaki istisnaları valiliklere gönderdi!

Son dakika haberleri... , 18-20 yaş aralığındaki gençlerin yla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

  • Güncel
  • 05.04.2020 09:26
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 09:40
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20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağı istisnaları!

Son dakika haberleri... , 18-20 yaş aralığındaki gençlerin yla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

Buna göre, 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Ayrıntılar geliyor...

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