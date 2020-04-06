Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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