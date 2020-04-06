Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan dünyaya umut veren haber:
Corona aşısı hayvanlarda denendi. Olumlu dönüş alındı. Hastalıktan koruyacak mı, şimdi ona bakılıyor.
CORONAVİRÜS, tüm dünyaya ölüm yaydı. Yüzbinlerce insanı hayattan kopardı. Virüsün aşı ve tedavisinin bulunması için bilim adamları çalışmalara başladı. Corona tedavisi görüp iyileşen hastaların kanından alınacak antikorların, durumu ağır olan kişilere nakledilmesi, en çok umut veren yöntemler arasındaydı. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle bu çalışmalara başlandı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüs tedavisinde kullanılacak aşı ile ilgili dün sevindiren bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Kara, şu ifadeleri kullandı: "İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile Coronovirüs'ün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada."
COVID-19'U İZOLE ETTİLER
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aykut Özkul da, önemli bir gelişmeyi açıkladı: Corona'ya karşı aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardık.
Sağlık Bakanlığı, Corona'yı yenen hastalardan alınan plazma ile tedavi çalışmalarına bu hafta başlıyor. Çalışmaları Kızılay yürütecek. Kan merkezleri, iyileşen 18-65 yaşındaki hastalardan kan bağışı kabul edecek. Elde edilecek plazma tedavi bekleyen hastalara verilecek. Bir bağışçı iki hastaya destek verebilecek.
Corona aşısı hayvanlarda denendi. Olumlu dönüş alındı. Hastalıktan koruyacak mı, şimdi ona bakılıyor.
CORONAVİRÜS, tüm dünyaya ölüm yaydı. Yüzbinlerce insanı hayattan kopardı. Virüsün aşı ve tedavisinin bulunması için bilim adamları çalışmalara başladı. Corona tedavisi görüp iyileşen hastaların kanından alınacak antikorların, durumu ağır olan kişilere nakledilmesi, en çok umut veren yöntemler arasındaydı. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle bu çalışmalara başlandı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüs tedavisinde kullanılacak aşı ile ilgili dün sevindiren bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Kara, şu ifadeleri kullandı: "İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile Coronovirüs'ün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada."
COVID-19'U İZOLE ETTİLER
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aykut Özkul da, önemli bir gelişmeyi açıkladı: Corona'ya karşı aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardık.
Sağlık Bakanlığı, Corona'yı yenen hastalardan alınan plazma ile tedavi çalışmalarına bu hafta başlıyor. Çalışmaları Kızılay yürütecek. Kan merkezleri, iyileşen 18-65 yaşındaki hastalardan kan bağışı kabul edecek. Elde edilecek plazma tedavi bekleyen hastalara verilecek. Bir bağışçı iki hastaya destek verebilecek.
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