Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs şu anda 1 milyon 203 bin kişide görüldü. Türkiye virüs henüz ülkeye girmeden bir takım tedbirler aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulu, koronavirüsü durdurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs hakkında dünyayı umutlandıracak bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...