Bugünkü
Takvim

Son dakika: Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan hakkında umutlandıran açıklama!

Aralık ayında Wuhan'dan tüm dünyaya yayılan yeni tip Antartika hariç 6 kıtada da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şu ana kadar koronavirüsten ölenlerin sayısı 70 bine dayanırken dünyayı felç eden koronavirüsü durdurma çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Üyesi Ateş Kara, koronavirüsü durdurmak i geliştirilen yöntemi "iyi haber" diyerek duyurdu.

  • Güncel
  • 05.04.2020 15:16
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.04.2020 15:24
ABONE OL

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs şu anda 1 milyon 203 bin kişide görüldü. Türkiye virüs henüz ülkeye girmeden bir takım tedbirler aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Kurulu, koronavirüsü durdurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs hakkında dünyayı umutlandıracak bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan koronavirüs hakkında umutlandıran açıklama!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri