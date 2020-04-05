Son dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na karşı alçakça paylaşım yapan İrfan İrfanoğlu açığa alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele için başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na birçok sivil toplum örgütünden destekler büyürken devletine ve vatanına düşman kesimlerin de skandal paylaşımları hakkında gereken hukuki işlemler yapılıyor.

Devlete küfür eden, vatanına düşmanlık eden İrfan İrfanoğlu'nu siber suçlar tarafından deşifre edildi. 1983 Mersin doğumlu olduğu tespit edilen ve Mersin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalıştığı belirlenen İrfan İrfanoğlu'nun açığa alındığı bildirildi.