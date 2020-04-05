Kovid-19'a Türk aşısı: Laboratuvarda çalışma sürüyor

Türkiye, Coronavirüs'e karşı adeta seferberlik ilan etti. Hastaların tedavisi sürerken aşı ve tedavi için laboratuvar çalışmalarına da geçildi. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Corona tedavisi görüp iyileşen hastaların kanından alınan plazmaların COVID-19 ile mücadele eden hastalara nakledilmesi için harekete geçti. Dün yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Laboratuvarda karantinaya giren Prof. Dr. Ovalı, "23'üncü saat. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı..." ifadelerine yer verdi. Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.
VIİRÜSE ÇARE ARIYOR
Prof. Dr. Ovalı, aşı çalışmalarını sosyal medya hesabından yayınlıyor.
LABORATUVARDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR
VIİRÜSE ÇARE ARIYOR
Prof. Dr. Ovalı, aşı çalışmalarını sosyal medya hesabından yayınlıyor.
LABORATUVARDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR
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