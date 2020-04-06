Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de İstanbul'da yakalanıp Erzincan'a götürülen Murat Yeni, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hâkimlikçe tutuklanmış daha sonra itirafçılık hükümlerinden yararlanmak isteyince yargılandığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yeni hakkında duruşma savcısı mütalaasını mahkemeye sundu.

"MACERACI"NIN HİMMET TOPLADIKLARI DA ŞÜPHELİ

Murat Yeni hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün televizyon kanalında "Maceracı" isimli programla ünlenen Yeni'nin medyatik yönünden istifa edip organizasyonlara katılımını sağlayarak himmet gelirini artırdığı aktarılmış, Yeni'nin de örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsediği, televizyon programı yaptığı iş yerlerinin terör örgütü ile iltisakı bulunduğu belirtilmişti. İddianamede ayrıca, bu işletmelerin sahiplerinin tamamı hakkında yurt çapında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle adli işlemlerin bulunuyor olmasının tesadüfî gerekçelerle izah edilemeyeceği vurgulanmıştı.

AÇIK ARTIRMA İLE ÖRGÜT PARASI TOPLANDI

Örgütün insanları etkileme yöntemine de işaret edilen iddianamede, örgütün himmet toplantılarında ve genel olarak kişileri etkilemek için yapılan toplantılarda metafizik gerilim etkisi oluşturup bu ortamda iyice kıvama getirilen kişilerin açık artırma usulüyle himmet arttırmasını sağladığı kaydedildi. Murat Yeni'nin örgütle organik bağ kurarak örgüt adına sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğu aktarılan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu ifade edilmişti.

ÖRGÜT ADINA HİMMET TOPLANTILARI DÜZENLEDİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan yargılamada duruşma savcısı mahkemeye Murat Yeni hakkında hazırladığı mütalaasını sundu. Mütalaada 'Maceracı' olarak bilinen Murat Yeni'nin FETÖ ile iltisaklı olduğu konusunda etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan Nuray Navruz'un beyanlarının olduğuna dikkat çekildi. Navruz'un ifadesinin ardından Murat Yeni hakkında yürütülen soruşturmada, örgütün propaganda organı olan Samanyolu TV'de 11 yıl görev yaptığı ve himmet parası toplamak için çeşitli toplantılarda konuşmacı olduğu tespit edildi.

'BANK ASYA CEMAATSE, CEMAAT BENİM'

17/25 Aralık süreci sonrası Murat Yeni'nin himmet toplamaya devam ettiği anlatılan mütalaada, örgüt adına düzenlenen organizasyonlarda gelirleri artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü ayrıca Twitter hesabından, 'Bank Asya cemaatse, cemaat benim', 'Benim gönlüm Allah adına Pensilvanya'daki güzel yüreği görmek için yanacak. Sende beni fişleyeceksin, eyvallah eksik olma' gibi paylaşımlarda bulunarak terör örgütü adına propaganda faaliyeti yürüttüğüne dikkat çekildi.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Mütalaada ayrıca Murat Yeni'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği ancak İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Talha Uğurluel hakkında daha önce söylediklerini yalanladığına da dikkat çekilerek mahkemeyi yanıltmaya çalıştığını örgüt bilgilerini gizlediği anlatıldı. Bu kapsamda üzerine atılı suçlamaları işlediği belirtilen mütalaada Murat Yeni'nin 10 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Dava karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

Sabah