Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Murat Yeni'nin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
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