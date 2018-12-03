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  • Son Güncelleme: 03.12.2018 15:58

'den tutuklunan "" itiraf etti: Vitrin olarak kullanıldık

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (/) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, kapatılan Samanyolu televizyonunda "" isimli programı sunan , savcılık ifadesinde örgütün etkinliklerinde kendilerini vitrin olarak kullandığını anlattı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Murat Yeni'nin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

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