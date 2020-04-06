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Son dakika: İşte 'de koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan 142 yerleşim alanı!

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve 6 kıtayı esir alan yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bine dayandı. de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı yerleşim yerlerini karantinaya aldı. Şu ana kadar 42 ilde 4 ilçe, 3 belde, 44 mahalle, 71 köy ve 6 mezra karantinada. İşte detaylar…

  • Güncel
  • 06.04.2020 11:56
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 12:00
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Koronavirüs, Türkiye'de hızlı yaylımını sürdürüyor. Ülkemizde şu ana kadar 574 kişi virüsten dolayı hayatını kaybederken, vaka sayısı da 27 bin 69'a yükseldi.

Virüsün yaylımını durdurmak için hükümet tarafından tedbirler de alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yerlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Şu ana kadar 42 ilde, 4 ilçe 3 belde, 44 mahalle, 71 köy, 6 mezra karantinaya alındı.

KARANTİNAYA ALINAN SON YERLER
Siirt'te bir mahalle karantinaya alındı

Siirt'te koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir mahallenin karantina altına alınmasına karar verildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, saat 08.00'den itibaren vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan merkez Çal Mahallesi'nde, karantina uygulaması başladı.

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