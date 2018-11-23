Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.11.2018 07:23

Maceracı programını sunan 'den tutuklandı

'nün yayın kuruluşu Samanyolu TV'de Maceracı isimli programı sunan , Erzincan'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

FETÖnün yiyicisi tutuklandı

Erzincan'da, 'ye ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen ve örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Yeni'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Murat Yeni, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Yeni, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı sebebiyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı öne sürüldü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMaceracı programını sunan Murat Yeni FETÖ'den tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar