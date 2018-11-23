Erzincan'da, FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen ve örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen Yeni'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Murat Yeni, sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan Adliyesi'ne getirildi.
TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Yeni, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.
Yeni'nin, örgütün faaliyetlerine katılarak, sunuculuğunu yaptığı televizyon programı sebebiyle geldiği Erzincan'da "himmet" adı altında vatandaşlardan para topladığı öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.