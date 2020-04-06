Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlem ve tedbirler her geçen gün artırılarak devam ederken devlet ve millet tek yürek olarak mücadelesini sürdürüyor.

CHP'NİN YALAN SİYASETİ YİNE SÜRÜYOR!

Her meselede siyasi çıkar elde etmek için manipülasyon girişiminde bulunan CHP'li isimler virüs üzerinden de aynı kirli tezgahı kurdu. CHP'li Veli Ağbaba, Muharrem İnce ve Lütfü Savaş'ın yalan ve algı oyunlarının ardından bu sefer de sahneye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ardından bu kez de sahneye CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak çıktı.

ÖZTRAK'TAN "BAKKAL DEFTERİ" YALANI

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs üzerinden yalan ve provokasyon yaparak siyasi çıkar elde etme derdine düştü.

Öztrak, Denizli'nin Çal ilçesi Denizler Mahallesi'nde karantina başlatıldığını, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanıp sonra ödenmek üzere bakkal defterine yazıldığını ileri sürdü.

DENİZLİ VALİLİĞİNDEN JET YALANLAMA

Öztrak'ın bu iddiaları Denizli Valiliği tarafından yalanlandı. Denizli Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

CHP Parti sözcüsü tarafından bugün yapılan basın açıklamasında; Çal ilçemizin Denizler Mahallesinin karantina altına alındığı ve burada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanırken bedelinin sonradan ödenmek üzere bakkal defterine yazdırıldığı şeklinde iddialara yer verilmiştir.

Gerçeği yansıtmayan bu iddianın aslı şu şekildedir;

1- Öncelikle Denizler Mahallesi için alınmış bir karantina kararı bulunmamaktadır.

2- Adı geçen mahallede 02.04.2020 tarihinde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir vatandaşımızın temas ettiği yakınları (iki ev de toplam 11 kişi) tedbiren evlerinde kontrol altında tutulmaktadır.

3- Tedbiren gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları, 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızda olduğu gibi Çal Kaymakamlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaktadır.

4- Basın açıklamasında iddia edildiği gibi; ihtiyaçların karşıladıktan sonra bedelinin bakkal defterine yazdırılmasının gerçekle örtüşen hiç bir yanı bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.