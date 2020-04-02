Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde 50 binin üzerinde can aldı. Türkiye'de de virüsten dolayı 356 vatandaşımız hayatını kaybetti.

AVRUPA'DA EN YÜKSEK CAN KAYBI İTALYA'DA GERÇEKLEŞTİ

Ölümcül virüs Avrupa'da en büyük hasarı ise İtalya'ya verdi. İtalya'da ölü sayısı son gelen rakamlarla birlikte 13 bin 915'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN VİRÜSE KARŞI İTALYA'YA YARDIM ELİ

Türkiye'de virüse karşı alınan önlem ve tedbirler her geçen gün artırılarak devam ederken devlet ve millet tek yürek olarak mücadelesini sürdürüyor. Türkiye ülke içerisinde aldığı önlemlerin yansıra uluslararası yardımlarda da bulundu. Son olarak virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardımda bulundu. Gönderilen yardım paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile "Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle" notu yer aldı.

CHP YİNE YALANA BAŞLADI

Her meselede siyasi çıkar elde etmek için manipülasyon girişiminde bulunan CHP'li isimler virüs üzerinden de aynı kirli tezgahı kurdu. CHP'li Veli Ağbaba, Muharrem İnce ve Lütfü Savaş'ın yalan ve algı oyunlarının ardından bu sefer de sahneye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel çıktı.

ÖZEL'DEN MANİPÜLASYON GİRİŞİMİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twiter üzerinden Türkiye ve İtalya'nın 24. Gün verilerini kıyasladığını iddia ederek yalan bir paylaşımda bulundu.

İŞİNE GELEN VERİLERİ KULLANDI

Özel paylaşımında, "Bugün 24.GÜN; Vaka sayılarına bakınca Kötü örnek İtalya'nın 24. gününden daha kötüyüz. 24.günde vaka sayısı; İtalya'da 10.149. Bizde 18.135. İtalya 23. günde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti oysa 24. günde biz vatandaşı üç kuruş için PTT kuyruğuna soktuk." İfadelerine yer verdi.

Özel paylaşımıyla algı oluşturmak için işine gelen verileri kullandı. Türkiye'nin 24. Gününde 125.556 İtalya'nın ise 63 bin test yaptığı bilgisini vermezken sokağa çıkma yasağı üzerinden de yalan bilgi verdi. İtalya'nın virüsün İtalya'da görüldüğü 23.günde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini iddia ederken İtalya'nın o tarihlerde henüz futbol liglerini bile iptal etmediği ortaya çıktı.

Özel'in bu yalan bilgilerle oluşturmaya çalıştığı algı operasyonunu Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur paylaştığı verilerle bozdu:

Cesur'un paylaşımları şu şekilde:

"24. Gün" mukayeseleri yapılıyor. Özgür Özel'in "İtalya'nın 24. günü" dediği güne dair verdiği veriler 10 Mart'a ait. Şimdi biraz daha veri paylaşalım bugüne dair İtalya'dan. Biraz da Türkiye'yle mukayese edelim.

İtalya'da 10 Mart günü evet vaka sayısı 10 bin 149. Fakat test sayısı kaç biliyor musunuz? Söyleyeyim: 63 bin. Bizim yaptığımız test sayısının yarısı. Ölü sayısı kaç biliyor musunuz? Maalesef 631. Bizim neredeyse 2 katımız.

O günlerde alınan önlemlere de bakalım İtalya'da.

İtalya "23. günde" bazı önlemler açıklamış ancak sokağa çıkma yasağı yok. Tren istasyonlarına ateşölçer. Barların 6'ya kadar açık olması gibi zayıf önlemler var.

Dahasını söyleyeyim, Özgür Özel'in sokağa çıkma yasağı aldılar dediği günlerde İtalya'da maçlar oynanıyordu. İşte 8-9 Mart'ta, İtalya'da oynanan futbol karşılaşmaları. 22. ve 23. günlerde yani. İtalya okulları bile aynı hafta tatil etti. 631 ölü olduğu günlerde.



Peki biz ne yaptık. Değil 22'yi, üçüncü beşinci günü beklemeden okulları tatil ettik, önlemleri sonuna kadar aldık. İtalya ile mukayese edildiğimiz zaman dilimlerinde İtalya'dan 2 kat daha fazla test yaptık, (İnşallah hiç ölüm olmaz) İtalya'nın yarısı kadar can kaybı yaşadık.

Bu yüzden mukayeseli verilere bakarken sadece kendi işine gelen rakamları yazıp diğer verileri görmezden gelerek algı oluşturmaya çalışmak muhalefet değildir. Olsa olsa insanların kafasını bulandırmaktır. Yapmayınız. Teşekkürler.



