Her fırsatta hükümeti ve yönetimi eleştiren CHP yönetimi bu sefer baltayı taşa vurdu. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye, yine CHP tarafından algı operasyonuna maruz kaldı.

PKK sevicisi olduğu bilinen CHP'li Veli Ağbaba, özellikle her gün açıklamalarda bulunarak şeffaf bir bilgilendirme sistemi kuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları Türkiye tarafından alkışlanırken tarafından skandal ifadeler kullandı.

Bununla da kalmayan Ağbaba, hiçbir dayanağı olmayan asılsız iddialarda bulundu.

Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti. Bu isimler e-devlette var. Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor.

Bu bir skandaldır!! Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız?'' açıklamasında bulundu.

Ağbaba'nın bu algı operasyonu içeren ifadelerinin yalan olduğu ortaya çıktı.

İBB MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ VELİ AĞBABA'YI YALANLADI!

Rakamlardaki farklılığa ilişkin çıkan tartışmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç da dahil oldu.

Koç, "Bulaşıcı hastalık olanları sisteme girerken (a) 'covid', (b) 'diğer' şeklinde kaydedelim dedik. İlk gün cumartesi girilmeye başlandı. Sehven 'bulaşıcı hastalık' ibaresi ile gelenlerin hepsi 'covid' olarak yazılmış. Yoksa hepsi covid değil. Sehven yazıldı, butonlar tam hazırlanamadı, sadece covid kısmı açık kaldığı için o girdi. Sehven yapılan hata. Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğru rakamlar. Sağlık Bakanlığı net pozitif çıkmış ve hayatını kaybetmiş olanları açıklıyor. Bir hekim olarak söylüyorum doğrusu da budur" ifadelerini kullandı.

"GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATANLARA İFTİRADAN UTAN MIYOR MUSUN"

Veli Ağbaba'nın bu asılsız iddiası Koç'un açıklamalarının ardından daha büyük bir tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları Veli Ağbaba'ya

diye tepki gösterdiler.