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'li 'nın korona iftirası elinde patladı! Mezarlıklar Daire Başkanı Ağbaba'yı yalanladı!

, 'de ortaya çıkan koronavirüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürürken, Genel Başkan Yardımcısı 'dan skandal bir iftira geldi. Vatandaşın aklını bulandırmaya çalışan CHP'li Ağbaba, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamların birbiri ile uyuşmadığını iddia etti. Ancak Ağbaba'nın yalanı kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Mezarlıklar Daire Başkanı , rakamların sehven yazıldığını söyleyerek 'nın açıkladığı rakamların doğru olduğunu söyledi. Ağbaba'nın bu iftirası da büyük tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, "Gecesini gündüzüne katan bir insana attığınız iftiradan UTANIN!"ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 30.03.2020 16:53
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 16:56
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CHP'li Veli Ağbaba'nın korona iftirası elinde patladı!

Her fırsatta hükümeti ve yönetimi eleştiren yönetimi bu sefer baltayı taşa vurdu. 'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olan , yine CHP tarafından algı operasyonuna maruz kaldı.

sevicisi olduğu bilinen CHP'li , özellikle her gün açıklamalarda bulunarak şeffaf bir bilgilendirme sistemi kuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları Türkiye tarafından alkışlanırken tarafından skandal ifadeler kullandı.

Bununla da kalmayan Ağbaba, hiçbir dayanağı olmayan asılsız iddialarda bulundu.

Ağbaba hesabından yaptığı paylaşımda ''Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti. Bu isimler e-devlette var. Virüs yüzünden 1 ilde 1 günde 20 kişi ölüyor; ama '81 ilde toplam 16 kişi öldü' deniliyor.
Bu bir skandaldır!! Bu saatten sonra kime nasıl inanacağız?'' açıklamasında bulundu.

Ağbaba'nın bu algı operasyonu içeren ifadelerinin yalan olduğu ortaya çıktı.

İBB MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ VELİ AĞBABA'YI YALANLADI!
Rakamlardaki farklılığa ilişkin çıkan tartışmaya () Mezarlıklar Daire Başkanı da dahil oldu.

Koç, "Bulaşıcı hastalık olanları sisteme girerken (a) 'covid', (b) 'diğer' şeklinde kaydedelim dedik. İlk gün cumartesi girilmeye başlandı. Sehven 'bulaşıcı hastalık' ibaresi ile gelenlerin hepsi 'covid' olarak yazılmış. Yoksa hepsi covid değil. Sehven yazıldı, butonlar tam hazırlanamadı, sadece covid kısmı açık kaldığı için o girdi. Sehven yapılan hata. Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğru rakamlar. Sağlık Bakanlığı net pozitif çıkmış ve hayatını kaybetmiş olanları açıklıyor. Bir hekim olarak söylüyorum doğrusu da budur" ifadelerini kullandı.

"GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATANLARA İFTİRADAN UTAN MIYOR MUSUN"
Veli Ağbaba'nın bu asılsız iddiası Koç'un açıklamalarının ardından daha büyük bir tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları Veli Ağbaba'ya

diye tepki gösterdiler.

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