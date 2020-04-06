Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.
Detaylar gelecek..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.
Detaylar gelecek..
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