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    Başkan Erdoğan, 'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 'ya kutlama mesajı gönderdi.

    Başkan Erdoğan'dan AA'ya kutlama mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 'ya kutlama mesajı gönderdi.

    Detaylar gelecek..

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