Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde 40 binin üzerinde can aldı. Türkiye'de de virüsten dolayı 214 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'de virüse karşı alınan önlem ve tedbirler her geçen gün artırılarak devam ederken devlet ve millet tek yürek olarak mücadelesini sürdürüyor.

VİRÜS ÜZERİNDEN SİYASİ ÇIKAR GİRİŞİMİ

Türkiye virüsle mücadelesini kararlı şekilde sürdürürken CHP ise koronavirüs meselesini dahi siyasete alet etti. CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde 1.5 aydır korona virüs vakasının olduğunu, konuyla ilgili yetkilileri uyardığını ancak kimsenin kulak asmadığını iddia etti.

CHP'Lİ SAVAŞ: 1,5 AYDIR BU HASTALIĞIN HATAY'DA OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM

Savaş bugün yaptığı açıklamada, "1,5 aydır bu hastalığın Hatay'da olduğunu söylüyorum. Bu hastalığı biz zaten geçiriyorduk. Hatta ben de komşumuz olan karı-kocada geçirdi. Bunları, enfeksiyon hastalıkları hocası olarak da söylüyorum ve zamanında ilgililere uyarılarım da oldu." ifadelerini kullandı.

15 GÜN ÖNCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER YASAVAŞI YALANLADI

Savaş'ın bu iddialarının asılsız olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

15 Mart'ta Hatay'da esnaf ziyareti yapan Savaş sosyal mesafeyi hiçe sayarak halkın arasında dolaşırken görüldü.

Görüntülerde Hatay'da virüs olmadığını söyleyen Savaş'ın vatandaşları da şehri ziyaret etmeye davet ettiği görüldü.