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Son dakika: bölgesi güneyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli (MSB), bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 10 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Güncel
  • 03.04.2020 11:39
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 11:39
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PKK'ya darbe üstüne darbe! MSB duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.



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