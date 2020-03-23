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Son dakika: açıkladı: Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Milli (), Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 10:12
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 10:12
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Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."


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