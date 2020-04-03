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: Adalet Komisyonunda düzenlemesinin görüşmelerine başlandı

haberi... ve gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Adalet Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.

  • Güncel
  • 03.04.2020 11:24
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 11:24
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İnfaz düzenlemesinde flaş gelişme!

Komisyon, Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında komisyon toplantısı, biraz daha büyük bir alana sahip olan Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerçekleştiriliyor.

Teklif üzerinde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan değerlendirmesine başladı. Özkan'ın konuşmasının ardından milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde söz alacak.

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