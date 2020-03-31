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Son dakika: duyurdu: bölgesine sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada " bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 /'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 10:21
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 10:28
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MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada " bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 /'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

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