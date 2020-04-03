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İletişim Başkanı Altun duyurdu: na destek devam ediyor

İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan na desteğin sürdüğünü belirtti.

  • Güncel
  • 03.04.2020 11:42
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 12:12
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Milli Dayanışma Kampanyasına destek devam ediyor

İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı 'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ettiğini bildirdi.

Twitter hesabından kampanyaya ilişkin bir video paylaşan Altun, şunları kaydetti:
"Bir aradayız, kardeşliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın tarafındayız. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor."

"BU CEPHE SARSILMAZ"
Altun'un paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi: "Türk Milleti, kardeşlikte sınır tanımaz. Vefakar, cefakar, onurlu, gururlu bir milletiz. Birlikte ağlar, beraber güleriz. Biz büyük Türkiye'yiz. Bugün birlik, dayanışma, yardımlaşma ve mücadele günüdür. Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem."

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