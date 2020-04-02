Sözcü'nün "yardım" provokasyonu elinde patladı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Sözcü Gazetesi "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının sonrasında CHP'li belediyelerin "Paraları oraya değil buraya gönderin" gibi bir yaklaşımla paralel yardım kampanyaları başlattığını duyurması üzerine Başkan Erdoğan "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok. Bu tür kampanyaları devlet yürütüyorsa buradan ilerlemeli" demişti.

SÖZCÜ YALAN HABERLE MANŞETE ÇIKTI

Bunun üzerine Sözcü Gazetesi CHP'li belediyelere izin verilmezken Gaziantep ve Konya'da AK Partili belediyelerin yardım kampanyası açıldığını iddia etmişti. Ancak gerçek ortaya çıktı.

Buna göre "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası henüz başlamamışken bu kampanyaların açıldığını ve Başkan Erdoğan'ın duyurusu sonrasında kampanyaların durdurularak buraya gelen paraların da ana kampanyaya aktarıldığı ortaya çıktı.