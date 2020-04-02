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Sözcü'nün "yardım" provokasyonu elinde patladı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Türkiye'nin koronavirüse salgınına karşı verdiği mücadele kapsamında Başkan Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan ile ilgili kara propaganda sürüyor. Son olarak Konya ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Milli Dayanışma Kampanyası haricinde para topladığını iddia ederken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

  • Güncel
  • 02.04.2020 13:51
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 13:51
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Sözcü'nün yardım provokasyonu elinde patladı

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının sonrasında CHP'li belediyelerin "Paraları oraya değil buraya gönderin" gibi bir yaklaşımla paralel yardım kampanyaları başlattığını duyurması üzerine Başkan Erdoğan "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yok. Bu tür kampanyaları devlet yürütüyorsa buradan ilerlemeli" demişti.

SÖZCÜ YALAN HABERLE MANŞETE ÇIKTI
Bunun üzerine Sözcü Gazetesi CHP'li belediyelere izin verilmezken Gaziantep ve Konya'da AK Partili belediyelerin yardım kampanyası açıldığını iddia etmişti. Ancak gerçek ortaya çıktı.

Buna göre "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası henüz başlamamışken bu kampanyaların açıldığını ve Başkan Erdoğan'ın duyurusu sonrasında kampanyaların durdurularak buraya gelen paraların da ana kampanyaya aktarıldığı ortaya çıktı.

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