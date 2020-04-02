Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ölümü nedeniyle eşi Didem Taşçıoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.
Ayrıntılar geliyor...
Başkan Erdoğan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ölümü nedeniyle eşi Didem Taşçıoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.
Ayrıntılar geliyor...
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