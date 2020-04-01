Kampanyaya maddi-manevi destek veren Seda Sayan'dan Sibel Can'a Mustafa Ceceli'den Alişan'a kadar birçok sanatçı, "Türk Milleti olarak el ele verip bu düşmanı yeneceğiz. herkesin çorbada tuzu olmasının, yan yana olmanın zamanı" mesajı verdi
ALİŞAN: Devletimiz, taşın altına elini koyup bu zor günleri atlatmamız için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Allah'ın izni ile Türkiye, dünyaya oranla çok daha hızlı bir şekilde bu lanet düşmandan kurtulup bir an önce eski günlerine dönecektir. Buna inancım tam. İlk günden itibaren devletimizin aldığı tedbirler sayesinde bu mücadelede Avrupa'ya kıyasla daha iyi durumda olduğumuz çok açık... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı da destekliyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz günlerin geldiğinden ve Türk milleti olarak el ele verip bu düşmanı yeneceğimizden hiç şüphem yok...
ANLI ŞANLI DESTEK
ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı da 'Milli Dayanışma Kampanyası'na kendi adına yaptığı 100 bin TL'lik bağışla destek verdi. Anlı, seyirciye de "Ramazan'da yapmayı düşündüğünüz yardımları da bu kampanya aracılığıyla yapabilirsiniz" dedi.
DELLA MİLLES: Şu an Türkiye dışındayım. Ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Türk halkı için yaptığım bu bağış, sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sizi seviyorum. Herkesin az ya da çok bu kampanyaya katkıda bulunmasını arzu ediyorum.
MUAZZEZ ERSOY: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası için şükranlarımı sunuyorum. Bu illet nedeniyle el ele veremesek de, el birliğiyle ben de 'biz bize yeteriz' diyorum.
SEDA SAYAN: Sayın Cumhurbaşkanımız'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını canı gönülden destekliyorum. Ben ve ailem adına 360 ailenin 2 aylık masrafını üstlendim. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği kampanyaya 100 bin TL bağışta bulunmak istiyorum.
BERKAY: Taraf değil birlik olma zamanı. Hepimiz için en iyisi, bu beladan en kısa sürede kurtulmak. Onun için zamanı geldiğinde tarafın ne ise seçme hakkını kullanır ve ona göre davranırsın fakat şimdi can cana, yan yana durma zamanı.
SİBEL CAN: Bugüne kadar hep devletimin, milletimin yanında oldum. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya da elimin geldiğince destek olacağım. Türkiye için bu zamanlar; el ele birlik olma, beraberliğimizi gösterme, herkesin çorbada tuzu olma zamanıdır.
MUSTAFA CECELİ: Arkadaşlar bu kampanyaya gelin hep birlikte destek olalım.. Ben kampanyaya 50 bin TL bağışta bulunuyorum.. Sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle.
HÜLYA KOÇYİĞİT: Zorluklar, afetler bir olma, birlik olma, ortak paydada buluşmaya en çok ihtiyacımız olduğu zamanlar… Komşusu açken tok uyuyamayan bir milletiz biz. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın başlattığı yardım kampanyasıyla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz; çünkü unutmamalıyız ki birlikten kuvvet doğar. Elbette benim de katkım olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.