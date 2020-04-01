

DELLA MİLLES: Şu an Türkiye dışındayım. Ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Türk halkı için yaptığım bu bağış, sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sizi seviyorum. Herkesin az ya da çok bu kampanyaya katkıda bulunmasını arzu ediyorum.