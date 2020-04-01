Başkan Erdoğan'ın başlattığı #BizBizeYeteriz kampanyasına destek çığ gibi büyüyor

Başkan Erdoğan, 7 maaşını bağışlayıp Corona'ya karşı seferberlik başlattı. Kampanya dalga dalga yurda yayıldı. Toplumun bütün kesimleri "Biz de varız" açıklaması yaptı. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı.
BİLGİLİ HOLDİNG SERDAR BİLGİLİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TÜM OTEL VE YURTLARINI AÇIYOR
ZİRAAT FİNANS GRUBU HÜSEYİN AYDIN: 62 MİLYON TL
SABANCI HOLDİNG GÜLER SABANCI: 150 BİN ADET TANI KİTİ VE AŞI GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 1.7 MİLYON TL
TMSF: MUHİTTİN GÜLAL 20 MİLYON TL
TOBB: RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 10 MİLYON TL
İTO: ŞEKİB AVDAGİÇ 5 MİLYON TL
ALTAY BAYINDIR FENERBAHÇE: 1000 AİLEYE GIDA PAKETİ
MÜGE ANLI: 100 BiN TL
MIİLLİ DAYANIŞMA
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası bütün Türkiye'de ses getirirken, iş dünyasından da büyük destek yağdı. Hem işadamları hem de sivil toplum kuruluşları kampanyaya desteklerini açıkladılar. Birçok kuruluş nakdi yardım yaparken bir kısmı da çalışanları sayısınca maaş bağışında bulundu. Bazı kuruluşların yönetim kurulu üyeleri de maaşlarını kampanyaya bağışlayarak dayanışmaya destek oldu. Öte yandan vatandaşlar da kampanyaya büyük ilgi gösterdiler. Cep telefonlarından kampanyaya katılan vatandaşlar KORONA yazıp 8119'a kısa mesaj atarak 10 TL bağışta bulunmuş oldular.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Kampanyaya TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacağız.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdemir: Oda olarak bu kampanyaya 500 bin lira bağışlayarak katılıyoruz.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: TİM ailesi olarak 61 ihracatçı birliğimiz ile birlikte kampanyaya toplamda 15 milyon lira katkı sunacağız.
ASKON Başkanı Orhan Aydın: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile birlikte Türkiye genelindeki tüm şube ve üyelerle ortak bir havuzda maddi destek oluşturmak adına kampanya başlattık. İnşallah güçlü bir şekilde bu kampanyada yer alacağız.
Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ: Sağlık Bakanlığı'na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveni bağışlayacağız.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Oda olarak 5 milyon lira katkı sağlayacağız.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: Kampanyaya sonuna kadar destek olacağız. Holding olarak 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Kampanyaya ben de bu ayki maaşımla katılıyorum. Öte yandan Türk Telekom da, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na tüm çalışanları adına 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldı.
Ziraat Finans Grubu: Her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Sektör olarak toplam 10 milyon lira bağışlamış bulunuyoruz.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu: Tüm şirketler adına 20 milyon liralık destek sağlayacak. Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri 1 aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK): Başkan Mustafa Yılmaz 3 aylık, kurul üyeleri de 1'er aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdi.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık bağışta bulunacağız. Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları olarak 1 aylık maaşlarımızı da aynı kampanya kapsamında bağışlayacağız.
BİLGİLİ HOLDİNG SERDAR BİLGİLİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TÜM OTEL VE YURTLARINI AÇIYOR
ZİRAAT FİNANS GRUBU HÜSEYİN AYDIN: 62 MİLYON TL
SABANCI HOLDİNG GÜLER SABANCI: 150 BİN ADET TANI KİTİ VE AŞI GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 1.7 MİLYON TL
TMSF: MUHİTTİN GÜLAL 20 MİLYON TL
TOBB: RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 10 MİLYON TL
İTO: ŞEKİB AVDAGİÇ 5 MİLYON TL
ALTAY BAYINDIR FENERBAHÇE: 1000 AİLEYE GIDA PAKETİ
MÜGE ANLI: 100 BiN TL
MIİLLİ DAYANIŞMA
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası bütün Türkiye'de ses getirirken, iş dünyasından da büyük destek yağdı. Hem işadamları hem de sivil toplum kuruluşları kampanyaya desteklerini açıkladılar. Birçok kuruluş nakdi yardım yaparken bir kısmı da çalışanları sayısınca maaş bağışında bulundu. Bazı kuruluşların yönetim kurulu üyeleri de maaşlarını kampanyaya bağışlayarak dayanışmaya destek oldu. Öte yandan vatandaşlar da kampanyaya büyük ilgi gösterdiler. Cep telefonlarından kampanyaya katılan vatandaşlar KORONA yazıp 8119'a kısa mesaj atarak 10 TL bağışta bulunmuş oldular.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Kampanyaya TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacağız.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdemir: Oda olarak bu kampanyaya 500 bin lira bağışlayarak katılıyoruz.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: TİM ailesi olarak 61 ihracatçı birliğimiz ile birlikte kampanyaya toplamda 15 milyon lira katkı sunacağız.
ASKON Başkanı Orhan Aydın: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile birlikte Türkiye genelindeki tüm şube ve üyelerle ortak bir havuzda maddi destek oluşturmak adına kampanya başlattık. İnşallah güçlü bir şekilde bu kampanyada yer alacağız.
Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ: Sağlık Bakanlığı'na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveni bağışlayacağız.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Oda olarak 5 milyon lira katkı sağlayacağız.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: Kampanyaya sonuna kadar destek olacağız. Holding olarak 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Kampanyaya ben de bu ayki maaşımla katılıyorum. Öte yandan Türk Telekom da, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na tüm çalışanları adına 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldı.
Ziraat Finans Grubu: Her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Sektör olarak toplam 10 milyon lira bağışlamış bulunuyoruz.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu: Tüm şirketler adına 20 milyon liralık destek sağlayacak. Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri 1 aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK): Başkan Mustafa Yılmaz 3 aylık, kurul üyeleri de 1'er aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdi.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık bağışta bulunacağız. Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları olarak 1 aylık maaşlarımızı da aynı kampanya kapsamında bağışlayacağız.
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