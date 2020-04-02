Twitter'da Türkiye Gerçekleri - Mustafa Selanik isimli hesap üzerinden provokatif paylaşımlar yapan Mesut Aykın FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat üzerine İstanbul'da gözaltına alındı.



Mesut Aykın

Şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp sorguya alındı.

'ANKARA KUŞU' DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dünde Twitter'da Ankara Kuşu kullanıcı adıyla yalan ve manipülatif paylaşımlar yapan ve halkı galeyana getirmeye çalışan Oktay Yaşar isimli şahıs FETÖ şüphesiyle gözaltına alındı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ÖNCE DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU

Twitter hesabından, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminden aylar önce "Acele etmeyin Temmuz bayramdan sonra başlayacak", ''Temmuz...'', ''Hata zincirleri devam ediyor. Temmuz ağır olur, Temmuz sıcak olur'', ''Temmuz anlatılacak bir şey değil...yaşayıp göreceğiz'' şeklinde yaptığı paylaşımlar sebebiyle de gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.