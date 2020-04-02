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Son dakika: ''ndan sonra de gözaltına altındı

'da kullanıcı adıyla yalan paylaşımlar yapan ve halkı galeyana getirmeye çalışan 'ın şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından - Türkiye Gerçekleri isimli Twitter hesabını yöneten da gözaltına alındı.

  • Güncel
  • 02.04.2020 18:35
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:24
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'Mustafa Selanik'e gözaltı!

'da Türkiye Gerçekleri - isimli hesap üzerinden provokatif paylaşımlar yapan propagandası yaptığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat üzerine İstanbul'da gözaltına alındı.


Mesut Aykın

Şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp sorguya alındı.

'ANKARA KUŞU' DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Dünde Twitter'da kullanıcı adıyla yalan ve manipülatif paylaşımlar yapan ve halkı galeyana getirmeye çalışan isimli şahıs FETÖ şüphesiyle gözaltına alındı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ÖNCE DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU
Twitter hesabından, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminden aylar önce "Acele etmeyin Temmuz bayramdan sonra başlayacak", ''Temmuz...'', ''Hata zincirleri devam ediyor. Temmuz ağır olur, Temmuz sıcak olur'', ''Temmuz anlatılacak bir şey değil...yaşayıp göreceğiz'' şeklinde yaptığı paylaşımlar sebebiyle de gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

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