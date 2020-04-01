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Son dakika: ' kuşu' hesabı yöneticisi şüphesiyle gözaltına alındı!

Son dakika haberine göre, 'da Kuşu kullanıcı adıyla yalan paylaşımlar yapan ve halkı galeyena getirmeye çalışan şüphesiyle gözaltına alındı.

  • Güncel
  • 01.04.2020 23:41
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 23:44
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