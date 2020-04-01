Son dakika haberine göre, Twitter'da Ankara Kuşu kullanıcı adıyla yalan paylaşımlar yapan ve halkı galeyena getirmeye çalışan Oktay Yaşar FETÖ şüphesiyle gözaltına alındı. Twitter'da Ankara Kuşu kullanıcı adıyla yalan paylaşımlar yapan ve halkı galeyena getirmeye çalışan Oktay Yaşar FETÖ şüphesiyle gözaltına alındı. Ayrıntılar geliyor...
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