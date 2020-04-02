Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi Kovid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.



Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi #COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/D1OcLfLjIr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2020

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi." ifadelerine yer verildi.









