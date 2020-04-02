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Son dakika: duyurdu: Fırat'ın doğusunda 38'inci kara devriyesi gerçekleşti! Dikkat çeken Kovid-19 önlemi

Son dakika haberine göre, Türk ve unsurlarının Fırat’ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi Kovid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 18:32
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 18:32
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38'inci kara devriyesi gerçekleşti!

Türk ve unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi Kovid-19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.


'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi COVID19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi." ifadelerine yer verildi.




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