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koronavirüs son durum açıklaması! 1 Nisan Türkiye'de corona virüs tablosu vaka ve ölü sayısı kaç?

Son dakika haberi... koronavirüs son durum açıklaması vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Corona salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, virüsün yayılım hızıyla ilgili bilgiler verilmeye devam ediyor. 1 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların ardından ölü, iyileşen, entübe, yoğun bakım hasta sayısı ve test rakamları da merak ediliyor. Peki, 1 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Türkiye koronavirüs son durum ve açıklamalar

  • Güncel
  • 01.04.2020 18:50
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 18:37
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1 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüste her gün yeni veriler ve grafikler vatandaşlara açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam açıklanan verilerle, salgının son durumu ve ülkede yayılma hızı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün açıklanan verilere göre ülke genelinde Corona pozitif görülen vaka sayısı 13.531 olurken, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 214 olmuştu. Peki, 1 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? İşte detaylar...

1 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679

TOPLAM VEFAT SAYISI: 277

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 63

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