Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Şehir Hastaneleri ile ilgili açıklamalarda bulunuldu.
Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkânı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 2, 2020
2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız. pic.twitter.com/9P12YGbdXt
Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkânı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık.
2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerine yer verdi.
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