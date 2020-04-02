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Son dakika: Başkan Erdoğan Hastanesi için tarih verdi

Son dakika haberi! Başkan sosyal medya hesabından ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Başkan Erdoğan Hastanesi'nin hizmete açılacağı tarihi açıklayarak, "2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 20:05
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 20:11
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Başkan Erdoğan İkitelli Şehir Hastanesi için tarih verdi

Başkan sosyal medya hesabından ile ilgili açıklamalarda bulunuldu.



Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkânı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık.

2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerine yer verdi.



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