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vaka ölü sayısı kaç oldu? nedir?

vaka ölü sayısı kaç? nedir? Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizdeki Corona virüse bağlı veriler gün gün açıklanıyor. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Konya Corona vaka ölü sayısı kaç? Konya Corona son durum nedir? İşte, Konya vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum!

  • Güncel
  • 02.04.2020 15:50
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:59
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Konya Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? Konya Corona son durum nedir?

Konya Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? Konya Corona son durum ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Corona virüsünün görüldüğü illerden birisi de Konya oldu. Konya Corona vaka ölü sayısı kaç oldu sorusuna yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre, Türkiye'nin bütün illerinde pozitif virüs vakası görüldü. Bu illerden birisi de Konya oldu. İşte, Konya'da Corona vaka ölü sayısı ve son durum…

KONYA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Konya'da 584 Corona virüs vakası görüldü.

KONYA CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Konya'da Corona virüse bağlı ölü sayısı 7 kişi oldu.

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