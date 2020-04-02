Konya Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? Konya Corona son durum nedir?

Konya Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? Konya Corona son durum ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Corona virüsünün görüldüğü illerden birisi de Konya oldu. Konya Corona vaka ölü sayısı kaç oldu sorusuna yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre, Türkiye'nin bütün illerinde pozitif virüs vakası görüldü. Bu illerden birisi de Konya oldu. İşte, Konya'da Corona vaka ölü sayısı ve son durum…

KONYA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Konya'da 584 Corona virüs vakası görüldü.

KONYA CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Konya'da Corona virüse bağlı ölü sayısı 7 kişi oldu.