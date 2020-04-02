Corona aşısı tedavisi bulundu mu? Corona virüsü aşısı ve tedavisi için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ülkede yeni tedavi yöntemleri denenmeye başlandı. Bu tedavilerde sıtma ilaçları ön plana çıkarken, bazı ülkelerde hayvanlar üzerinde testler başladı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de etkili olan corona virüsü salgınında ihtiyaç duyan hastalarda kullanılmak üzere 'immün plazma' yönteminin temini ve kullanımı konusunda çalışma başlatıldığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 14 farklı aşı ve ilaç geliştirme projesi olduğunu duyurdu. İşte , Corona aşısı ve tedavisi için dünyadaki son gelişmeler!

SAĞLIK BAKANLIĞI İMMUN PLAZMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Sağlık Bakanlığı, corona virüsünden etkilenenler arasında uygun görülenlerin tedavisinde kullanılacak 'immün plazma temini'ne ilişkin kriterleri belirlediği ifade edildi.

Buna göre, hastalığı geçirip iyileşenlerin bağışçı olabilmesi için, enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar testi sonucu gerekecek.

Ayrıca, 'immün plazma'nın tedarik ve uygulama işleminde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlemiş olduğu ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak.