CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim beyannamesini açıkladı ve Kamu Yönetimi Reformu başlığında açıkça; "Kamu yerel birimlerinin idari ve mali özerklik lerini sağlayacağız" ifadesine yer verdi.Skandal beyannameden sonra Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında da HDP ve PKK 'nın projesi olan "özerkliği" savunmaya devam etti. Kılıçdaroğlu; bu skandal terör yanlısı ve bölücü "özerklik" projesini güzellemelerle anlatarak sanki masumane ve makul bir olay gibi gösterip normalleştirmeye çalıştı.

CHP'nin, HDP ve PKK ortak projesi olan "özerklik sağlama" vaadi ve bu vaadin hem beyannamede hem de canlı yayınlarda dillendirilmesi; partinin terör yandaşlarıyla olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.



BEYANNAMEDE DE YER VERMİŞLERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamenin Kamu Yönetimi Reformu başlığında açıkça; "Kamu yerel birimlerinin idari ve mali özerkliklerini sağlayacağız" ifadesi yer aldı... 24 Haziran seçimleri için sadece "özerklik" vadetmekle kalmayan CHP, bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarının da yerel yönetimlere devredileceğini ve yerel yönetimlerin aldığı kararlara merkezi yönetimin müdahalesini önlemek için yasal düzenlemeler de yapılacağını vurguladı..







CHP'nin skandallarla dolu seçim beyannamesindeki "özerklik" maddesi yerel yönetimlere adeta sınırsız yetkiler tanıyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin önerisine göre, belediyeler merkezi yönetimin görevlerini üstlenecek. Yani vergiyi belediyeler toplayacak, madenleri belediyeler işletecek, polis gücü belediyelerin kontrolünde olacak. Tüm okullar belediyelerin olacak, müfredatı da onlar belirleyecek. Ekonomiyi de belediyeler yönetecek, tarımı da…



2015'te HDP'nin "özerklik" çağrısı üzerine Çukur Eylemleri başlamış ve PKK öz yönetim ilan etmeye çalışmıştı. O süreçte Türkiye yüzlerce şehit verdi.









HDP'NİN RÜYASINI CHP GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

CHP'nin özerklik vaadi daha önce HDP'li Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak tarafından somut taleplerle bir çok defa dile getirilmişti. Kışanak, "Petrolden pay istiyoruz" demişti. Kılıçdaroğlu bu beyanname ile HDP'nin rüyasını gerçekleştirmenin peşine düşmüş durumda. Kışanak daha da ileri giderek, bölgedeki barajların belediyeye verilmesini istemiş, kaçak elektrik oranlarına bahane olarak "Kendi topraklarımızda üretilen elektriğe para ödüyoruz" demişti..













