Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatıldı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici olarak kapatılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/xAeBo0eSy4— PTT AŞ (@PTTKurumsal) April 2, 2020
PTT'den yapılan açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağı, ödemenin 03.04.2020 Cuma saat 10:00'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.
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