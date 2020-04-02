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Cezayir, Fas ve Tunus'ta koronavirüs (Kovid-19) ölümleri arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cezayir, Fas ve Tunus'ta ölümler arttı. Cezayir'de 83, Fas'ta 44, Tunus'ta da 14 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

  • Güncel
  • 02.04.2020 23:29
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 23:31
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Cezayir, Fas ve Tunus'ta koronavirüs ölümleri arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 83, Fas'ta 44, Tunus'ta 14 oldu.

Cezayir bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, ülkede 25 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 83'e yükseldiğini açıkladı.

Fevrar, vaka sayısının da 139 artarak 986'ya ulaştığını belirtti.

FAS'TA 44 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi de ülkede 4 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 44'e ulaştığını aktaran Elyubi, son olarak 15 kişide virüse rastlandığını, böylece vaka sayısının da 691'e çıktığını ifade etti.

TUNUS'TA CAN KAYBI 14'E YÜKSELDİ
Tunus'ta ise koronavirüs kaynaklı can kaybı 14'e yükseldi. Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, basına yaptığı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Mekki, vaka sayısının da 32 artarak 455'e ulaştığı bilgisini verdi.

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