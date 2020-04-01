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Sibel Can da Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi! İşte ünlülerin bağışları
Sibel Can da Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi! İşte ünlülerin bağışları
Başkan Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na her kesimden destek geldi. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyaya ünlü isimlerden de destek gelmeye başladı. Sibel Can, Seda Sayan, Alişan ve Hülya Koçyiğit gibi pek çok sanatçı kampanyaya destek verdi. 49 yaşındaki Sibel Can, "Birlik beraberliğimizi gösterme zamanı. Herkesin çorbada bir tuzu bulunmalı." dedi. İşte 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyen ünlülerin 'Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığı bağışlar...
01.04.2020 10:55
- Son Güncelleme: 01.04.2020 11:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı 7 aylık maaşını bağışlayarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Başkan Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı kampanyaya bakanlardan destek gelirken sanat dünyası da 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi.
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Kampanyaya maddi-manevi destek veren Seda Sayan'dan Sibel Can'a Mustafa Ceceli'den Alişan'a kadar birçok sanatçı, "Türk Milleti olarak el ele verip bu düşmanı yeneceğiz. herkesin çorbada tuzu olmasının, yan yana olmanın zamanı" mesajı verdi
İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin 'Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptıkları bağışlar...
MÜGE ANLI
ATV'nin başarılı sunucusu Müge Anlı da 'Milli Dayanışma Kampanyası'na kendi adına yaptığı 100 bin TL'lik bağışla destek verdi. Anlı, seyirciye de "Ramazan'da yapmayı düşündüğünüz yardımları da bu kampanya aracılığıyla yapabilirsiniz" dedi.
İPEK AÇAR
"Biz Türk halkı olarak zor zamanlarda tek yürek olmayı bilen bir milletiz. Biz bize gerçekten yeteriz. Biz de aile olarak bu kampanyaya tüm desteğimizi veriyoruz. Bu zor zamanları birbirimize verdiğimiz destek ile aşacağız."