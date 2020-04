Haberler Galeri Magazin Sibel Can da Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi! İşte ünlülerin bağışları

Sibel Can da Başkan Erdoğan'ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi! İşte ünlülerin bağışları

Başkan Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na her kesimden destek geldi. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyaya ünlü isimlerden de destek gelmeye başladı. Sibel Can, Seda Sayan, Alişan ve Hülya Koçyiğit gibi pek çok sanatçı kampanyaya destek verdi. 49 yaşındaki Sibel Can, "Birlik beraberliğimizi gösterme zamanı. Herkesin çorbada bir tuzu bulunmalı." dedi. İşte 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyen ünlülerin 'Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığı bağışlar...

01.04.2020 10:55 - Son Güncelleme: 01.04.2020 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ