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Son dakika: Başkan Erdoğan, Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

Başkan , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

  • Güncel
  • 01.04.2020 22:07
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 22:16
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Başkan Erdoğan'dan Taşçıoğlu için taziye mesajı

Başkan , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." dedi.

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