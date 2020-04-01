Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.Erdoğan, "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." dedi.
Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 1, 2020
Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum.
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