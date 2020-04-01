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    • 01.04.2020 21:42
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    MAPA İnşaat'tan ’na 10 milyon TL destek

    MAPA Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı 'na 10 milyon lira bağışlayarak destek vereceklerini bildirdi.

    MAPA İnşaat'tan 10 milyon TL destek

    MAPA Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı 'na 10 milyon lira bağışlayarak destek vereceklerini bildirdi.

    Günal yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na MAPA İnşaat olarak 10 milyon TL bağışlayarak destek vereceklerini belirtti.

    Mehmet Nazif Günal, bu zor dönemin birlik ve beraberlik içinde atlatılacağına inandıklarını kaydetti.

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