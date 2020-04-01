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’nin koronavirüse karşı uluslararası dayanışması ’li İnce’yi rahatsız etti

’de ortaya çıkan koronavirüs Avrupa’da en büyük hasarı ve ’ya verdi. de uluslararası dayanışma kapsamında bu iki ülkeye yardım eli uzattı. ’li yardım kolileri üzerindeki Türk bayrağı ve İngilizce olarak yazılan “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” yazısını görmezden gelerek Başkan Erdoğan’ı hedef alarak “Türkiye Cumhuriyeti yazmamışsın “şahsım” yazsaydın bari...” ifadeleriyle kendince eleştiride bulundu. İnce’nin bu tavrına tepki yağdı.

  • Güncel
  • 01.04.2020 18:51
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.04.2020 19:02
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'de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde 40 binin üzerinde can aldı. Ölümcül virüs Avrupa'da en büyük hasarı ve 'ya verdi. İspanya'da 9 binin İtalya'da ise 12 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DEN İSPANYA VE İTALYA'YA YARDIM ELİ
virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardımda bulundu. Gönderilen yardım paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile "Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle" notu yer aldı.

Ayrıca Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı kolilerde ingilizce olarak "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı" ifadesi yer aldı.

CHP'Lİ İNCE YARDIMLARDAN RAHATSIZ OLDU
Türkiye'nin uluslararası yardım göndermesinden rahatsız olan 'li isimler yine sahneye çıktı. CHP'li Twitter üzerinden kendince eleştiride bulundu.

KOSKOCA YAZIYI GÖRMEDİ
İnce yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı" yazısını görmezden gelerek Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye Cumhuriyeti yazmamışsın "şahsım" yazsaydın bari..." ifadeleriyle kendince eleştiride bulundu. İnce'nin bu tavrına tepki yağdı.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'li Muharrem İnce'nin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Çelik, "Yardım kolilerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, siyasi hastalık üretmeye ara vermemenin neticesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da İnce'ye tepki gösterdi. Cesur "Sayın İnce, oklarla gösterdiğim yerlerde İngilizce dilinde "Türkiye Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republic of Turkey" yazıyor. Latin alfabesiyle yazılmış. Başındaki "Presidency" ifadesi de "Cumhurbaşkanlığı" demek. Hani aday olup seçimde Erdoğan'ın 20 puan ardında kaldığınız..." ifadeleriyle tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya kullanıcıları İnce'nin skandal paylaşımına sert tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Şizofrene anlatır gibi anlatalım.. -Presidency: Cumhurbaşkanlığı -Republic: Cumhuriyet -Turkey: Türkiye Yani; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı" ifadeleriyle İnce'ye tepkisini gösterdi.

İşte sosyal medya tepkilerinden bazıları:

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