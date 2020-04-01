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Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

  • Güncel
  • 01.04.2020 19:01
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 19:08
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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.

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