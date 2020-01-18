Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.01.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 09:25

"'yi kaçırdılar" söylentisini yayan şizofren kitlenin yeni parti komedisi

Sabah Gazetesi yazarı , Cumurbaşkanlığı leri sonrası "'yi kaçırdılar" söylentisini yayan şizofren kitlenin bu kez de "yeni parti kurulsun ama oy vermeyiz" komedisini kaleme aldı. Ardıç, "Oy vermeyeceklerse neden istiyorlar? Çok basit. 'ye zarar versin diye" ifadelerini kullandı.

Şizofren kitlenin yeni parti komedisi

İşte 'ın o ifadeleri:

Bir kısım Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni her zaman olduğu gibi harikalar yaratıyor.
gecesi "Muharrem İnce'yi kaçırdılar" söylentisini yayan şizofren kitle (uzaylıların kaçırdığını söyleyen manyak bile çıkmıştı), şimdi de yeni bir parti istiyor ama bu yeni partiye oy vermeyi düşünmüyor.
seçmenleri arasında bir anket yapılmış, katılanların yüzde 40'ı yani yarıya yakını yeni bir partinin kurulması gerektiğini belirtmiş ama bu partiye oy vermeyeceğini de eklemiş.
Öyleyse neden istiyorlar? Ruh hastası mı bunlar?
Çok basit: 'ye zarar verir diye.
Bundan medet umacak kadar düştüler.
Büyük umutları İmamoğlu'nun "henüz" aday olmayacağını da anladılar.


YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri"Muharrem İnce'yi kaçırdılar" söylentisini yayan şizofren kitlenin yeni parti komedisi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri