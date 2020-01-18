İşte Engin Ardıç'ın o ifadeleri:



Bir kısım Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni her zaman olduğu gibi harikalar yaratıyor.

Seçim gecesi "Muharrem İnce'yi kaçırdılar" söylentisini yayan şizofren kitle (uzaylıların kaçırdığını söyleyen manyak bile çıkmıştı), şimdi de yeni bir parti istiyor ama bu yeni partiye oy vermeyi düşünmüyor.

CHP seçmenleri arasında bir anket yapılmış, katılanların yüzde 40'ı yani yarıya yakını yeni bir partinin kurulması gerektiğini belirtmiş ama bu partiye oy vermeyeceğini de eklemiş.

Öyleyse neden istiyorlar? Ruh hastası mı bunlar?

Çok basit: AK Parti'ye zarar verir diye.

Bundan medet umacak kadar düştüler.

Büyük umutları İmamoğlu'nun "henüz" aday olmayacağını da anladılar.





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