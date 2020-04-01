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Son dakika: MSB duyurdu: Yardım taşıyan uçak indi

Son dakika haberine göre, M (MSB), yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait uçağın 'ya ulaştığını duyurdu.

  • Güncel
  • 01.04.2020 18:41
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.04.2020 18:54
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MSB duyurdu: Yardım taşıyan uçak indi!

(MSB), yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait uçağın 'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından, "İspanya Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

MSB, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve 'ya TSK'ye ait uçakla göndermişti.

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