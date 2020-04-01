İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarına getirdiği yolcu sayısı kısıtlamasının ardından, İBB skandal bir hata yaparak sefer sayılarını azaltmıştı. Bazı hatlarda yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle vatandaşın tepki göstermesinin ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun vatandaşı suçlayarak yaşananları "organize kötülük" ve "senaryo" olarak değerlendirmişti. Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda İBB'nin açıklamalarına tepki göstererek, "İBB'ye, kendi deyimleriyle 'organize kötülük' yapan otobüs yolcuları vardıysa onları bulmak ve bu 'büyük oyun'u bozmak İBB için çocuk oyuncağıydı. Ama yapmadılar. Ne görüntüleri yayınladılar ne de hedef gösterdikleri otobüs yolcularının sözde 'kasti toplu biniş' yaptığını gösterebildiler." dedi.

İşte Hilal Kaplan'ın "Organize bir kötülük var ama..." başlıklı yazısı

Pazar günü, Boğazköy-Bakırköy hattında sefer yapan bir otobüsten gelen fotoğraf kaygı vericiydi. Yolcular arasında sosyal mesafe bırakmaya imkân vermeyen kalabalık görüntü tepki çekti. Çünkü bu hat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seferlerini büyük ölçüde azalttığı hatlardan biriydi.

Nitekim fotoğrafın tepki çekmesi üzerine İBB saatler içinde bu hatta 20 sefer daha ekledi. Fakat İBB'de hem Başkan İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapan hem de İstanbul Ulaşım Hizmetleri A.Ş.'nin Başkanı olan Murat Ongun'dan ilerleyen saatlerde ilginç bir açıklama geldi:

"Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06.00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor." Yani Ongun, değme komplo teorisyenine taş çıkararak, pazar günü sabah 6'da bir grup vatandaşın İBB'yi zor durumda bırakmak için, kendi sağlıklarını da tehlikeye atarak otobüse doluştuklarını iddia etti. Fakat gün içinde başka seferlerden gelen fotoğraflar, İBB'nin İETT'deki 30 hattı tümden iptal edip diğer seferleri de azaltmasının aslında sistematik bir hata olduğunu ortaya koyuyordu.

Kaldı ki sadece saat 6.00 seferinde böylesi bir 'büyük oyun' oynandıysa, İBB neden apar topar aynı hatta 20 sefer daha ekleme ihtiyacı duymuştu? Ertesi gün ortaya çıkan videolara göreyse, Ongun'un tivitlerinde verdiği duraklarda binen insan sayıları birbirini tutmuyordu. Şayet İBB'ye, kendi deyimleriyle 'organize kötülük' yapan otobüs yolcuları vardıysa onları bulmak ve bu 'büyük oyun'u bozmak İBB için çocuk oyuncağıydı. Ama yapmadılar. Ne görüntüleri yayınladılar ne de hedef gösterdikleri otobüs yolcularının sözde 'kasti toplu biniş' yaptığını gösterebildiler.

Zaten amaç doğruyu ortaya çıkarmak değildi. Neden olsun ki? Nasılsa bariz uluslararası ilişkiler analizi üzerinden ortaya konan gerçeklerle bile "dış güçler yapıyor" diye dalga geçip, "toplu kasti binişler" saçmalığına inanmaya dünden gönüllü bir kitleleri vardı.

Ongun, geçtiğimiz ay da Çekmeköy'deki bir temizlik çalışanını gereksiz biçimde hedef göstermiş, sonra da kendi çalışanları olduğu ve yanlış bir iş yapmadığı ortaya çıkınca da özür dilemişti. Ardından da hem özür tivitini hem de yalan söyledikleri tiviti silmişti. Bu da malum kitleden herhangi bir tepki çekmedi.



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