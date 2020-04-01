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Son dakika: açıkladı: Zekatlar dayanışma kampanyaları yoluyla verilebilir mi?

Son dakika haberi... 'ten yapılan açıklamada, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 01.04.2020 11:58
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 12:04
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Diyanet'ten flaş zekat açıklaması
: "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir."

ERBAŞ DESTEK AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir televizyon kanalında, Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz " 'na desteklerini açıklamıştı.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı ülkemiz genelinde 150 bine yakın hocamızla ve yurt dışında 2 bini aşkın görevlimizle destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



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