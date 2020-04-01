Diyanet: "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir."
ERBAŞ DESTEK AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir televizyon kanalında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerini açıklamıştı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı ülkemiz genelinde 150 bine yakın hocamızla ve yurt dışında 2 bini aşkın görevlimizle destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
ERBAŞ DESTEK AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir televizyon kanalında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerini açıklamıştı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirmekte olduğumuz 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'nı ülkemiz genelinde 150 bine yakın hocamızla ve yurt dışında 2 bini aşkın görevlimizle destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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