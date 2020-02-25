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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 10:41
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    • 25.02.2020 10:52
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    'ın emekli maaşlarından kesinti haberi yalan çıktı! 'dan "emekli maaşlarında kesinti" açıklaması

    Son dakika... 'dan "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak" haberlerine yalanlama geldi. SGK'dan yapılan açıklamada "Emeklilerimizden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği,maaşlarından yeniden Sosyal Güvenlik Destek pirimi kesilmeye başlanacağı ve vefat eden kişinin eşine bağlanacak ölüm aylığı bağlama işlemlerinde ilave kriterler getirileceği iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı. Dün yayınında maaşlı olan herkesin maaşlarında kesinti olacağını iddia etmişti. Böylelikle FOX'un bir yalanı daha ortaya çıktı.

    SGK'dan kesinti iddialarına yalanlama

    İşte o açıklama:
    Bazı basın-yayın organlarında "'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür:

    Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

    Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır.

    Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



    FOX TV YALAN HABER YAPMIŞTI
    ekranlarında yayınlanan 'ın sunumuyla ekranlara gelen FOX Ana Haber 24 Şubat haberinde, çalışanlardan da emeklilerden de hazineye zorunlu aktarım olacağı, maaşlı olan herkesin maaşlarında kesinti olacağı ve hazineye katkı sağlanacağı iddia edilmişti.

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