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Af için net tarih açıklandı! ya cezaevindekilere af var mı?

Mahkumlara af olarak bilinen si için son dakika haberi geldi. Edinilen bilgilere göre 90 bin kişiye tahliye yolunu açacak infaz düzenlemesinin 3 Nisan 2020 Cuma günü komisyonda görüşüleceğine yer verildi. a ceza indirimi var mı? İnfaz düzenlemesi maddeleri belli oldu! Binlerce mahkumun ve mahkum yakınlarının beklediği düzenleme hayata geçiyor.

  • Güncel
  • 01.04.2020 12:58
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 18:58
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Af için net tarih açıklandı! Cezaevleri ne zaman boşalacak? İ

İnfaz düzenlemesi için süreç belli oldu. Adalet Komisyonu 'na dün gelen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Cuma günü komisyonda görüşülecek. İnfaz yasasında cinsel istismar var mı? Cinsel suçlara ceza indirimi çıkacak mı sorusu gündeme oturdu. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan cinsel suçlara ceza indirimi maddesinin infaz yasasında olup olmadığı merak ediliyor. Peki Peki uyuşturucuya cezaevindekilere af ve var mı? İşte infaz yasası içeriği ve maddeleri detayları takvim.com.tr'de.

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