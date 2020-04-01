İnfaz düzenlemesi için süreç belli oldu. Adalet Komisyonu 'na dün gelen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Cuma günü komisyonda görüşülecek. İnfaz yasasında cinsel istismar var mı? Cinsel suçlara ceza indirimi çıkacak mı sorusu gündeme oturdu. Uzun süredir kamuoyunda tartışılan cinsel suçlara ceza indirimi maddesinin infaz yasasında olup olmadığı merak ediliyor. Peki Peki uyuşturucuya cezaevindekilere af ve var mı? İşte infaz yasası içeriği ve maddeleri detayları takvim.com.tr'de.