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Son dakika: Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. 'ü kaybettik

Son dakika haberine göre, Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. 'ün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diledi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 18:50
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:02
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Bakan Koca acı haberi duyurdu

Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. 'ün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diledi.


Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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