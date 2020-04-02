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Son dakika: Berat Albayrak: Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır

Son dakika haberine göre, Berat Albayrak Twitter hesabından dünya otizm farkındalık günüyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 18:58
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:07
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Bakan Albayrak: Otizm bir eksiklik değil farklılıktır
Berat Albayrak Twitter hesabından dünya otizm farkındalık günüyle ilgili bir paylaşım yaptı.


Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Yanlarında olup desteğimizi esirgemedikçe farklılıkları ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri ile dünyalarımıza güzellikler katacak otizmli bireyler sadece ailelerinin değil hepimizin ortak meselesi olmalı. Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır." ifadelerine yer verdi.

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