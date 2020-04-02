Yanlarında olup desteğimizi esirgemedikçe farklılıkları ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri ile dünyalarımıza güzellikler katacak otizmli bireyler sadece ailelerinin değil hepimizin ortak meselesi olmalı.



Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır. pic.twitter.com/kDS9pvsjKn