Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından dünya otizm farkındalık günüyle ilgili bir paylaşım yaptı.
Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Yanlarında olup desteğimizi esirgemedikçe farklılıkları ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri ile dünyalarımıza güzellikler katacak otizmli bireyler sadece ailelerinin değil hepimizin ortak meselesi olmalı. Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır." ifadelerine yer verdi.
Yanlarında olup desteğimizi esirgemedikçe farklılıkları ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri ile dünyalarımıza güzellikler katacak otizmli bireyler sadece ailelerinin değil hepimizin ortak meselesi olmalı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 2, 2020
Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır. pic.twitter.com/kDS9pvsjKn
Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Yanlarında olup desteğimizi esirgemedikçe farklılıkları ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri ile dünyalarımıza güzellikler katacak otizmli bireyler sadece ailelerinin değil hepimizin ortak meselesi olmalı. Unutmamalıyız ki otizm bir eksiklik değil farklılıktır." ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.