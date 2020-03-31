Türkiye , koronavirüse karşı en erken ve en sıkı tedbir alan ülkelerden birisi oldu. Birçok ülkede ölü sayısı kısa sürede binlerin üzerine çıkarken, Türkiye süreci en iyi yürüten ülkelerden biri olarak öne çıktı. Fakat alınan tedbirlere gölge düşürmek isteyen bazı kesimler, özellikle "Sokağa çıkma yasağı" üzerinden bir kampanya başlattı.Sokağa çıkma yasağı üzerinden hükümete baskı yapanların amacı ne yazık ki vatandaşın iyiliği değil. Özellikle dış basının da sıkça desteklediği bazı kesimler, üretimin durması, tedarik zincirinin kırılması, mafyacılığa ve stokçuluğa gün doğması, sokakların askere teslim olması ve özellikle ekonomik dar boğaza girilip IMF'den borç istenmesi derdinde.Türkiye'de sokağa çıkma yasağı şakşakçılarının arasında Türkiye karşıtı operasyonel haberleriyle bilinen İngiliz yayın organı BBC de yer alıyor. Koronavirüsün en çok vurduğu ülkelerden biri olan İngiltere'nin sahip olduğu BBC, sıkça Türkiye'de neden sokağa çıkma yasağı uygulanmadığı konusunda haber yapıp vatandaşları provoke ediyor.CHP MYK toplantısı, koronavirüs gündemiyle gerçekleştirildi. Salgının bu hafta içerisinde büyük bir tırmanışa geçeceğini iddia eden CHP Sözcüsü Öztrak,açıklamasıyla provokasyona dahil oldu.

Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Davutoğlu da hükümete sokağa çıkma yasağı üzerinden baskı yapmaya kalkıştı. Türkiye'de vatandaşın çağrılara uyarak yüzden 90'ın üzerinde sokaklardan çekildiği gerçeğini görmezden gelen Davutoğlu, "Başta vakaların bulunduğu iller olmak üzere süreli ve sınırlı sokağa çıkma yasağında tereddüt edilmemesi gerekir." dedi.







FETÖ DE KAMPANYAYA ORTAK!

Firari FETÖ'cüler de gerek ABD'de gerek Avrupa'da karalama kampanyasını sürdürüyor. AB ve ABD'de tedbirsizlik yüzünden virüsün hızla yayıldığını, sağlık sistemlerinin başarısızlığı yüzünden hastaların tedavi olamadığını görmezden gelen birçok FETÖ'cü, utanmadan virüsle mücadelede dünyaya örnek olarak gösterilen Türkiye'ye saldırıyor.



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